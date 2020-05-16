Antalya'da yedikleri balıktan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'inin hala hayati tehlikesi devam ediyor. Yedikleri balığın zehirli balon balığı olduğu ortaya çıkan arkadaşlardan taburcu edilen Hükümdar Akbay, bunu bilmeden aldıklarını söyledi. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının öldürücü etkiye sahip olduğunu belirterek, ''Bu balık yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur. Ölüme varan sonuçlar doğurur. Bu kişiler ucuz kurtulmuş" dedi.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir pasajda esnaf olan Hükümdar Akbay (52), Ali Akgül (51) ve Nedim Derbek (46), 10 Mayıs günü, sohbet ettikleri sırada gelen seyyar satıcıdan poşet içindeki balığı satın aldı. Ardından da pişirip yedi. Alkol de alan arkadaşlar, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve yedikleri balığın balon balığı olduğu ortaya çıkan arkadaşlardan Nedim Derbek, henüz hayati tehlikeyi atlatamadı.

Bu olayın yaşanmasının ardından Balon balığı zehirli mi? Balon balığı öldürür mü? sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte balon balığı hakkında en çok merak edilenler..

BALON BALIĞI ZEHİRLİ Mİ? BALON BALIĞI ÖLDÜRÜR MÜ?

Anavatanının Kızıldeniz olduğu bilinenen bu balıklar, kendini tehlikede gördüğü an şişer ve bu yüzden adı balon balığı (Lagocephalus Sceleratus) olarak anılır. Balon balığı Türkiye'de yabancı tür olarak tanımlanıyor. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürür. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Balon balığı yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur. 2000'li yılların başlarında Akdeniz'de görülmeye başlanan bu balıkların, 5 türü bulunuyor. Akdeniz'de balon balığını yiyen predatör tür bulunmaması nedeniyle, bu tür oldukça tehlikeli bir hale geldi. Kuvvetli çenesi bulunan balon balıkları, oltaların iğnelerini kırabildiği için tutulması da oldukça zor. Öte yandan eti zehirli olan bu balık, küçük ölçekli balıkçıları da ekonomik anlamda zarara uğratıyor.

BALON BALIĞININ BULUNDUĞU BÖLGELER

Balon balığına ağırlıklı olarak Hint ve Pasifik okyanuslarının tropik sularında rastlanır. Süveyş Kanalı'ndan ulaştığı, Doğu Akdeniz'e yeni bir Lessepsiyen göçmen ve batı Akdeniz'e doğru yayılır. Bu kıyılarında yakalandığı İsrail, güneyindeki Türkiye'de de, Kıbrıs, anakara güney kıyılarında Yunanistan, Girit ve Rodos. 2013 yılında Orta Akdeniz'de Lampedusa Adası'ndaki sularda ve 2015'te Malta'da ve ayrıca kentin yakınlarındaki sularda rapor edilmiştir. Bir örnek, 2014 yazında Gruissan'da ( Aude, Fransa) yakalandı.



BALON BALIĞININ YAŞAMA ALANLARI

Akdeniz, Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Dipte yatarak başının üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp avlar. Nisan – Mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere, bazen de acısu bölgelerine sokulup Temmuz – Eylül arasında üreme yapar. Yavrular önce planktonlarla daha sonra omurgasızlarla beslenir. Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri azdır. Eti zehirlidir. İşgalci bir balıktır. Bazı türleri yerli balıkların neslini tehdit eder. Oltaları kopardığı için balıkçıların en kötü kabusudur.

BALON BALIĞI SALDIRGAN MI ?



Balon balığı tehlikesinden korunmak isteyen vatandaşlar bu sorunun yanıtını araştırıyor. Diğer kirpi balığı balıklarına benzer şekilde gümüş yanaklı toadfish, yumurtalıklarında tetrodotoksin içerdiği ve cildini, kaslarını ve karaciğerini daha az ölçüde cılız avcılardan koruyan, az miktarda zehirli olduğu için çok zehirlidir. Toksini içeren bakterileri yerken toksik hale gelir. Bu ölümcül madde, kurbanlarının nefes almasını engellemesine veya kalp yetmezliğine yol açmasına neden olabilecek istemsiz kasların felç olmasına neden olur.





BALON BALIĞI ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

Balon balığı, varlık gösterdiği bölgedeki deniz canlısı popülasyonunun azalmasına neden olur. Yerli balıkların yumurta ve larvalarına zarar verir. Toksin içeriği sebebiyle zehirlenmeye yol açar. Balon balığının içerdiği toksin, insan vücudunda aşağıdaki belirtilerin ortaya çıkmasına yol açar:

Kol ve bacaklarda uyuşukluk

Baş dönmesi ve akabinde terleme

Kusma

Morarma

Konuşma güçlüğü

Felç