Balotelli için Napoli’de suç duyurusu!

Balotelli'nin başı belada.

İtalya’nın Napoli kentinde belediye polisi, “Motosikletle denize atlar mısın?” diye arkadaşıyla 2 bin avroya bahse giren Mario Balotelli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fransa’nın Olympique Marsilya takımında forma giyen Balotelli, tatil için bulunduğu Napoli’de geçen hafta, “Motosikletle denize atlar mısın?” diyerek arkadaşı Catello Buonocore ile 2 bin avro karşılığında bahse girmişti.

Buonocore’nin motosikletle denize atlaması üzerine bahsi kaybeden Balotelli, yaşanan olay ile 2 bin avroyu ödediği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Olayla ilgili soruşturma açan Napoli Belediye Polisi, Balotelli, Buonocore ve diğer iki kişi hakkında, “kamusal alanda çevreye zarar verme”, “denizi kirletme”, “kumar oynamaya teşvik” suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Mario Balotelli kimdir?

Mario Balotelli, İtalyan Ligue 1 kulübü Nice ve İtalyan milli futbol takımı için oynayan İtalyan futbolcudur. Afrikalı ebeveynler tarafından doğup, Sicilya’da büyümüş olan Mario, kariyerine Lumezzane ile başladı ve 15 yaşında üst düzey oyunculuk yaptı. Nisan 2006’da Serie C1 liginde ilk çıkışını yaptı. Bunu takiben, takım için dikkate alınmadığı için Mario için kötü bir deneyim olduğu ortaya çıkan Barcelona için bir deneme yaptı. 2007’de, nihayet İnternazionale’e katıldı, ancak iki yıllık bir birlikteliği, 2009’da ilk takımdan ayrıldığını söyleyen disiplin sorunları ile boğuşuyordu. Manchester City, 2010’da Mario’nun performansını takibe aldı. Ekiple gelişmeye devam etti. Şiddetli bir olayın ardından, Manchester City’den ayrıldı ve İtalyan kulübü AC Milan’a katıldı. Bir buçuk yıl süren Milan serüveninden sonra, Mario Liverpool ile Premier League’e döndü. Kısa bir süre sonra Milano’ya ödünç verilmiş ve daha sonra Nice’e transfer edilmiştir.

Mario Balotelli, 12 Ağustos 1990’da, Sicilya Palermo’da Gana’dan İtalya’ya göç etmiş olan Gül ve Thomas Barwuah’nin oğulları olarak doğdu. Mario 2 yaşındayken aile Lombardiya’ya taşındı. Fakirdiler ve dört çocuğu büyütmeyi göze alamıyorlardı. Bu, Mario’nun ebeveynlerinin onu koruyucu bakımda bırakmasını sağladı.

İtalyan şehri Brescia’da yaşayan Silvia ve Francesco Balotelli tarafından evlatlık edinildi. İlk birkaç yıl boyunca Mario her hafta sonu biyolojik anne ve babasıyla bir araya geldi ama kısa sürede bunu yapmayı bıraktı ve Silvia ve Francesco’yu ailesi olarak kabul etti. Balotelli’nin ailesi zengindi ve Mario için çok rahat bir hayat vaat ediyordu. Daha sonra Mario’nun biyolojik ebeveynlerinin, Mario’yu bir çocuk olarak etkileyen hayatı tehdit eden bir hastalık nedeniyle koruyucu bakmayı tercih ettikleri ortaya çıktı. Mario için pahalı tedavileri karşılayamadılar. Balotelli ailesi, Mario’nun ebeveynlerine en çok ihtiyaç duyduğu anda destekle geldi. Mario büyüdüğünde, biyolojik ebeveynlerine geri dönme seçeneğine sahipti, ancak bunu yapmayı reddettiler ve çocuk olarak onu terk ettikleri gerçeğinden nefret ettiklerini söyledi.

Sağlık komplikasyonlarına rağmen, Mario erken yaşlarda futbol oynamaya başladı. 2001 yılında AC Lumezzane gençlik klübüne katıldı. Mario, profesyonel bir futbolcu olarak gelişti ve 2006 yılına kadar onlarla ilişkili kaldı. Lumezzane adlı gençlik takımlarının incelikle oynadığı oyun sonunda 15 yaşında kulübün kıdemli takımına terfi etti. 2006 yılının Nisan ayında, Serie C1 maçında Padova’ ya karşı Lumezzane için rekabete imza attı. O zamana kadar çok rekabetçi bir oyuncu haline geldi ve daha iyi kulüplerle oynamaya çalıştı. Bu arayış, onu bir şekilde olaysız olan Barcelona’dan kopardı. 2006 yılında, İnternazionale tarafından sözleşme imzalandı.

Haziran 2007’ye kadar Mario, İnternazionale ile tamamen el ele vermişti. Takım için ilk maçlarından biri olan Sheffield FC ile iki kez dostluk maçına katıldı. Reggina’ ya karşı Serie A takımında takımının iki maçında bir gol attı. Coppa Italia’nın çeyrek final karşılaşmasında’ Juventus ‘a karşı gösterdiği heyecan verici performanstan sonra milli bir sansasyona dönüştü. Internazionale 2008 yılında Supercoppa Italiana ve 2007-2008 Serie A ödüllerini kazanmıştır. 2008’in sonlarında, 18 yaşındayken, Mario, Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç oyuncu oldu. Nisan 2009’da Mario, bazı seyirciler tarafından Juventus’ a karşı yapılan bir maçta ırkçı tacize maruz kaldı. Internazionale üst üste dördüncü kez Seri A kazandıktan sonra Juventus taraftarları tarafından ırkçı tezahüratlar hem takımlar hem de Juventus taraftarları bir maç için yasaklandı.

Mario, uygulama oturumları görünmediği için disiplinle ilgili kaygılarla karşı karşıya kaldı. İnternazional baş koçu bu nedenle onunla sıkıldı. Buna ek olarak, Mario, maçlarının çoğunda kendisine yöneltilmiş olan sık ırkçı tezahüratlardan hiçbir şekilde rahatlamadı. Juventus taraftarları sahaya gelmediklerinde bile Mario’ya karşı ırkçı çizgiler attılar. Sahadaki karıncalarına karşı belaya girmeye devam etti. 2010 yılında bir İtalyan televizyon programında ‘Internazionale’nin rakip kulübü AC Milan’ın tişörtünü giydi. Nisan 2010’da Mario, maçtan önceki aylarda kötü performansları nedeniyle hoplayıp saklayan Internazionale taraftarlarına cevap olarak, formasını bir maçtan sonra yere attı. Taraftarlar öfkeliydiler ve oyun bittikten sonra ellerini kaldırmaya çalıştılar. Mario, üç yıl sonra olayı kınadı ve bunun şimdiye kadar yaptığı tek üzücü şey olduğunu söyledi.

Ağustos 2010’da Mario resmi olarak Manchester City tarafından transfer edildi ve ilk maçında Politehnica Timiosara’ya karşı Europa League maçında Mario, takımının maçı kazanmasına yardımcı olan bir gol attı. Daha sonra Ekim ayında ‘Premier League çıkışını, evlerinde Arsenal’ a karşı 3-0 yenerek yaptı. Onun performansı anında onu ‘Manchester City taraftarları ile popüler hale getirdi ve yılın sonunda, olağanüstü performansı için ‘Altın Boy’ ödülünü kazandı.

Birçok önemli olayda dikkat çekici performanslara rağmen, Mario’nun sahadaki agresif davranışları onun için çok fazla sorun yarattı. Takım yöneticileri 2011-2012 sezonu bittiğinde gitmesine izin verdi. Ancak Mario, Manchester City için birkaç maçta daha göründü ve Queen Park Rangers’ a karşı bir karar verdi. Manchester City, 1968’den beri ilk kez şampiyon ünvanı kazanmıştı. 2013’ün başlarında, ‘AC Milan’ Mario’yu aldıklarını açıkladı. Mario, takım için yaptığı 43 maçta 26 gol attı. Ancak, performansı Milan ile sona erdikten sonra kötüleşti. 2014-2015 sezonunda Premier League takımı Liverpool ile sözleşme imzaladı ve kendileri için yaptığı 16 maçta, sadece bir gol attı.

2016’da OGC Nice, Mario’yu Liverpool’dan satın aldıklarını açıkladı. Bitmeyi reddeden disiplin sorunları ile mücadele eden Mario oldukça iyi performans gösterdi. Takım için 43 maçında 29 gol atarak sona erdi ve sözleşmesi Haziran 2017’de bir yıl daha uzatıldı. Mario, 15 yaş altı ve 17 yaş altı takımlar için göçmen olarak kabul edilmedi. Eylül 2008’de, milli takım için 21 Yaş Altı’nda ilk çıkışını yaptı ve Yunanistan aleyhine gol attı. Üst düzey ekibini 2013 Konfederasyonlar Kupası’nda ve 2014′ FIFA Dünya Kupası’nda temsil etti.

Kişisel hayat

Mario Balotelli, dünyanın en iyi giyimli futbolcularından biri olarak bilinir. GQ dergisi 2012 yılında ikinci en iyi giyimli adam adını verdi. Mario, geçmişte Raffaella Fico ile bir ilişki içerisindeydi, ama ilişki iyi bitmedi. Daha sonra Mario’nun çocuğuna hamile olduğunu iddia etti. Fico 5 Aralık 2012’de kızı Pia’yı doğurdu. Şubat 2014’te, DNA testleri Pia’nın Mario’nun kızı olduğunu doğruladı. Mario, Mart 2013’te Belçikalı model Fanny Neguesha ile nişanlandı. Ancak, Eylül 2014’te çiftler ayrıldı.