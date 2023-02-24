Balsa Globarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balsa Globarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balsa Globarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Balsa Globarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Balsa Globarevic 6 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Балша Глобаревић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Balsa Globarevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Balsa Globarevic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Balsa Globarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Balsa Globarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Ağustos 2022 yılında FK Bokelj
Balsa Globarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Balsa Globarevic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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