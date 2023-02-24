Balsa Globarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balsa Globarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Balsa Globarevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Balsa Globarevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.