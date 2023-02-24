Balsa Goranovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balsa Goranovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balsa Goranovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balsa Goranovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balsa Goranovic 6 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Балша Горановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balsa Goranovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Red ball agency yapmaktadır. Balsa Goranovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balsa Goranovic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balsa Goranovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balsa Goranovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balsa Goranovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balsa Goranovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kızılyıldız U19

14 Temmuz 2017 yılında Zeta Golubovac

1 Ocak 2022 yılında Bilinmiyor

11 Temmuz 2022 yılında OFK Niksic

Balsa Goranovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balsa Goranovic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Balsa Goranovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U17 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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