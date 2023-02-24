Balsa Radovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balsa Radovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balsa Radovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balsa Radovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balsa Radovic 4 Ocak 1991 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Balša Radović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balsa Radovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Balsa Radovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balsa Radovic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balsa Radovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balsa Radovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Balsa Radovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balsa Radovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Interblock U19

1 Ocak 2010 yılında NK Interblock

1 Temmuz 2010 yılında FK Lovcen

30 Temmuz 2014 yılında AO Episkopi

20 Temmuz 2015 yılında FK Lovcen

1 Temmuz 2016 yılında Flamurtari FC

27 Temmuz 2017 yılında Kom Podgorica

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

16 Ağustos 2018 yılında FC Luftëtari

14 Şubat 2019 yılında Arsenal Tivat

30 Haziran 2019 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2020 yılında OSK Igalo

1 Temmuz 2021 yılında Mornar Bar

3 Şubat 2022 yılında OFK Grbalj

1 Temmuz 2022 yılında OSK Igalo

Balsa Radovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balsa Radovic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.