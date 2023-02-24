Balsa Toskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balsa Toskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balsa Toskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balsa Toskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balsa Toskovic 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Балша Тошковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balsa Toskovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BALL - IN yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balsa Toskovic'nin FK Jezero ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balsa Toskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balsa Toskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balsa Toskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balsa Toskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2020 yılında Titograd U19

1 Temmuz 2021 yılında Graficar

1 Temmuz 2022 yılında FK Jezero

Balsa Toskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balsa Toskovic şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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