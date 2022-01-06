Baltrap ne demek, TDK'ya göre Baltrap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baltrap ne demek? Baltrap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baltrap kelimesi. Peki baltrap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baltrap nedir, baltrap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BALTRAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baltrap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Baltrap kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre baltrap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atıcılıkta hedef vazifesi gören plakaları havaya fırlatan yaylı alet

