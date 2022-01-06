2022 Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210535Altın fiyatları yeniden fırladı, gram altın 800 TL'ye yaklaştı! Yatırım yapanlar paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıChelsea 2-0 Tottenham Hotspur | Maç sonucuOmicron varyantı belirtileri nedir? | Omicron nedir, bulaşıcı mı?6 Ocak 2022 Perşembe günün spor manşetleri | Beşiktaş, sezonu 3 kupayla tamamladı!Son dakika | İstanbul Eyüpsultan'da yolcu otobüsü durağa daldı: Çok sayıda kişi yaralandıBugün hangi maçlar var 6 Ocak 2022 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıBEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 6 Ocak 2022 Esenyurt, Sarıyer, Silivri'deki kesintiler hangi mahalleleri etkileyecek?Helallik isteyen CHP'nin, dünden bugüne dini ve başörtüsünü hedef alan konuşmaları, "Bu zihniyet değişmez" dedirtti!2022 Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210111
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Baltrap ne demek, TDK'ya göre Baltrap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Baltrap ne demek, TDK'ya göre Baltrap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Baltrap kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Baltrap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Baltrap nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Baltrap kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Baltrap ne demek, TDK'ya göre Baltrap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baltrap ne demek? Baltrap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baltrap kelimesi. Peki baltrap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baltrap nedir, baltrap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BALTRAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baltrap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Baltrap kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre baltrap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atıcılıkta hedef vazifesi gören plakaları havaya fırlatan yaylı alet

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT