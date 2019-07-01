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Balyoz Darbe Planı Davası eski hakimi hakkında karar!

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz Darbe Planı Davası" eski hakimi Ömer Diken 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Balyoz Darbe Planı Davası eski hakimi hakkında karar!

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz Darbe Planı Davası" eski hakimi Ömer Diken 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

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