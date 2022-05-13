Balyoz davasında yeni karar! 12 yıla kadar hapisleri isteniyor!

"Balyoz Planı" davasında verilen beraat kararları bozulan aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada tutuksuz 4 sanık ve avukatları da hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, Yargıtay'ın bozma ilamının usul ve yasaya uygun olması nedeniyle kabul edilmesini istedi.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcılık, yargılama aşamasında ölen Metin Yavuz Yalçın hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi gerektiğini belirtti. Duruşma, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunmasıyla sürüyor.

Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

BERAAT ETMELERİ YASAYA AYKIRI BULUNMUŞTU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

"SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU" OLUŞTURDU

Ceza Dairesi bozma gerekçesinde, seminerde, Çetin Doğan ve bir kısım sanıkların, doğrudan hükümeti cebren ıskata yönelik içerikte konuştukları, eylemlerinin, teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceği, bu nedenle Türk Ceza Kanunun 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

Bozma kararının ardından dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.