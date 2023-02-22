Bamba Bakari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bamba Bakari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bamba Bakari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bamba Bakari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bamba Bakari 29 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bamba Bakari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bamba Bakari, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Bamba Bakari'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bamba Bakari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bamba Bakari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Rivers United
Bamba Bakari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bamba Bakari şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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