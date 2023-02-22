Bamidele Adeniyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bamidele Adeniyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bamidele Adeniyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bamidele Adeniyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bamidele Adeniyi 14 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bamidele Adeniyi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bamidele Adeniyi'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bamidele Adeniyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bamidele Adeniyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Ekim 2021 yılında Enugu Rangers
20 Temmuz 2022 yılında Shooting Stars
Bamidele Adeniyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bamidele Adeniyi şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.