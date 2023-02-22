Bamidele Adeniyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bamidele Adeniyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bamidele Adeniyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bamidele Adeniyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.