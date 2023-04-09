Bana Maviyi Anlat filminin galası Trabzon'da yapıldı, film gösterim rekoru kırmaya aday

Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde görme engelli oyuncu Fatma Tezgit ile işitme engelli oyuncu Berk Aydın'ın baş rollerini paylaştığı "Bana Maviyi Anlat" filminin gala gösterimi yapıldı.

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Bana Maviyi Anlat filminin galası Trabzon'da yapıldı, film gösterim rekoru kırmaya aday

Trabzon'da, görme engelli oyuncu Fatma Tezgit ile işitme engelli oyuncu Berk Aydın'ın baş rollerini paylaştığı "Bana Maviyi Anlat" filminin gala gösterimi yapıldı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki gösterimde, oyuncular, sinemaseverlerle bir araya geldi.

Görme engelli bir genç kız ile işitme engelli bir delikanlı arasındaki duygusal ilişkiyi anlatan filmde, down sendromlu oyuncular ve başka engelleri bulunan oyunculara da rol verildi.

Bana Maviyi Anlat filminin galası Trabzon'da yapıldı, film gösterim rekoru kırmaya aday

FİLM GÖSTERİM REKORU KIRMAYA ADAY

Filmin senaristi Fatih Zaman, AA muhabirine, senaryoyu, 2013 yılında radyo programı yaparken yayına bağlanan görme engelli kişinin 'Bana maviyi anlatabilir misiniz?' sorusundan esinlenerek yazdığını söyledi.

O gün çok etkilendiğini ve bu senaryoyu yazmaya karar verdiğini belirten Zaman, şunları ifade etti:

"Ben kendisine 'deniz, gökyüzü.' dediğimde 'Bir de umudun rengidir değil mi? dedi. 'Evet umudun rengi.' dedim. 'Bana umudun rengini tarif eder misin?' dedi. Ne diyeceğimi şaşırdım tekrar kendisine dedim, 'nasıl anlatabilirim?' 'Ben' dedi 'görme engelliyim, umudun rengini merak ediyorum. Gözlerimin açılacağı günü bekliyorum. Umudun rengi mavidir. Bana maviyi anlatın.' dedi. Kendisini daha sonra radyoya çağırdım. Ona şunu söz verdim, 'Ben bir gün sinema filmi çekeceğim. Adı da Bana Maviyi Anlat olacak, seni de bu sahneye çıkartacağım.' dedim."

Filmin görme engelli oyuncusu Tezgit de çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu, çok güzel bir tecrübe yaşadığını dile getirdi.

Tezgit, çekimlerde duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, "Ağladığım kısımlar da oldu. Hüzünlendiğim kısımlar da oldu. Ekibimiz çok güzeldi. İyi ki onlarla denk geldik. Aslında engellilere değil de normal insanlara benim bir çağrım var; engelliler önleri açıldığı zaman her şeyi yapabilirler. O yüzden engellilerin önüne engel olmayalım." dedi.

Filmin işitme engelli başrol oyuncusu Aydın da çekimlerde çok keyif aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

Bana Maviyi Anlat filminin galası Trabzon'da yapıldı, film gösterim rekoru kırmaya aday

İKİ ENGELLİ İNSANIN GÜZEL AŞK YAŞAYABİLECEĞİNİ ANLATTIK

"Filmin konusu çok güzeldi. Gerçek hayatta engellerin olmadığını, iki engelli insanın güzel aşk yaşayabileceğini anlattık. Çok severek oynadım. Engelli insanlar sürekli mücadele etsin, hiç yerinde durmasın ben sürekli her yere başvurdum. Mankenlik ajansına, oyunculuk ajansına başvurdum. Benim hayalim gerçekleşti. Bence siz de hayal kurmalısınız mutlaka gerçekleşecektir. Fatma arkadaşımız da engelli ama o da oyunculuk yaptı bence engel yoktur."

Filme destek vermek için galaya katılan oyuncu Sermiyan Midyat da değerlendirilmesi çok zor ve hassas bir film izlediklerini dile getirerek, "Çok akıl yorulması, çok yürek yorulması gereken bir konu. Hem görme engellileri hem işitme engellileri hem de down sendromluları konu alan bir film. Uzmanlar eşliğinde yapılması çok takdire şayan tabii ki. Filmde onların yaşadığı zorlukların, bizlerin de onlara verebileceğimiz sonsuz katkının altı çok çiziliyor. Bu açıdan da çok değerli. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Allah hepsinin iyiliğini versin, sağ olsunlar hepsini çok tebrik ediyorum. Film başından sonuna kadar güzeldi, müzikleri de güzeldi." diye konuştu.

Galanın sonunda emeği geçenlere plaket verildi, sinemaseverler oyuncularla fotoğraf çektirdi.

KAYNAK: AA

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