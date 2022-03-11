Banal ne demek, TDK'ya göre Banal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Banal ne demek? Banal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi banal kelimesi. Peki banal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre banal nedir, banal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BANAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Banal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Banal kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre banal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herkesçe kullanılan, anlaşılan

- Bayağı, sıradan

