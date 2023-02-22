Bandar Derwish W Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bandar Derwish W Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bandar Derwish W Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bandar Derwish W Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bandar Derwish W Ahmed 4 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bandar Derwish W Ahmed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bandar Derwish W Ahmed'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bandar Derwish W Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bandar Derwish W Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bandar Derwish W Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bandar Derwish W Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2022 yılında Inter Zapresic

29 Eylül 2022 yılında PAOK Saloniki B

Bandar Derwish W Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bandar Derwish W Ahmed şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.