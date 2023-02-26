Bandile Shandu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bandile Shandu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bandile Shandu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bandile Shandu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Bandile Shandu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bandile Shandu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bandile Shandu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bandile Shandu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bandile Shandu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bandile Shandu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bandile Shandu 19 Ocak 1995 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bandile Shandu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.A.Quality Players yapmaktadır. Bandile Shandu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bandile Shandu'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bandile Shandu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/bandile_shandu26?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Bandile Shandu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bandile Shandu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Bandile Shandu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bandile Shandu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Aralık 2012 yılında Maritzburg Utd.

5 Temmuz 2021 yılında Orlando Pirates

Bandile Shandu kimdir

Bandile Shandu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bandile Shandu şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bandile Shandu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son Haberler
Bahman Salari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bahman Salari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bahman Salari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bahman Salari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khama Billiat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khama Billiat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khama Billiat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khama Billiat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rouhollah Seifollahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rouhollah Seifollahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rouhollah Seifollahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rouhollah Seifollahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ashley Du Preez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashley Du Preez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ashley Du Preez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashley Du Preez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi