Bandile Shandu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bandile Shandu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bandile Shandu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bandile Shandu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bandile Shandu 19 Ocak 1995 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bandile Shandu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.A.Quality Players yapmaktadır. Bandile Shandu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bandile Shandu'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bandile Shandu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/bandile_shandu26?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Bandile Shandu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bandile Shandu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Bandile Shandu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bandile Shandu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Aralık 2012 yılında Maritzburg Utd.

5 Temmuz 2021 yılında Orlando Pirates

Bandile Shandu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bandile Shandu şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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