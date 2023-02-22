Bandiougou Fadiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bandiougou Fadiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bandiougou Fadiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bandiougou Fadiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bandiougou Fadiga 15 Ocak 2001 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bandiougou Fadiga Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2SAgency yapmaktadır. Bandiougou Fadiga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bandiougou Fadiga'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bandiougou Fadiga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/b.fadiga/

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Bandiougou Fadiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bandiougou Fadiga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bandiougou Fadiga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bandiougou Fadiga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2020 yılında Paris SG

1 Şubat 2021 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2021 yılında Paris SG

30 Eylül 2021 yılında Paris SG B

14 Ocak 2022 yılında Olimpiakos

29 Ağustos 2022 yılında Ionikos Nikeas

30 Haziran 2023 yılında Olimpiakos

Bandiougou Fadiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bandiougou Fadiga şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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