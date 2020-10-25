Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de hafta sonu oynanacak olan 7. hafta maçları başlıyor. Pazar günü oynanacak olan Bandırmaspor - Adana Demirspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Ankaraspor toplamda 5 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Balıkesirspor ise deplasmanda 3 maçtır kaybediyor.

Peki, Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçında Bandırmaspor - Adana Demirspor karşılaşacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek. Emre Kargın'ın yardımcılıklarını ise Utku Tunavelioğlu ve Hüseyin Aylak yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı da 25 Ekim Pazar günü saat 13.30'da TRT Spor ve beIN SPORTS MAX HD 1 ekranlarından izlenebilecek.