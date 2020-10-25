Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Zorunlu olmadıkça evden çıkmaKPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sınav sonuç sorgulamaKoronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladıŞevval Şahin Atatürk, İstiklal Marşı, Türkiye kaç bölge? ve Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz? sorularını bilemeyince stüdyoyu terk ettiSamsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Saatler geri alındı mı 2020? 25 Ekim saatler geri alınacak mı?Günlük burç yorumları Nuray Sayarı günlük burç yorumları | 25 Ekim Pazar günlük burç yorumlarıAnkaraspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Oruç Reis için yeni Navtex ilan edildi
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Pazar günü oynanacak maçlar arasında Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı bulunuyor. Peki, Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de hafta sonu oynanacak olan 7. hafta maçları başlıyor. Pazar günü oynanacak olan Bandırmaspor - Adana Demirspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Ankaraspor toplamda 5 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Balıkesirspor ise deplasmanda 3 maçtır kaybediyor.
Peki, Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçında Bandırmaspor - Adana Demirspor karşılaşacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek. Emre Kargın'ın yardımcılıklarını ise Utku Tunavelioğlu ve Hüseyin Aylak yapacak. 

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı da 25 Ekim Pazar günü saat 13.30'da TRT Spor ve beIN SPORTS MAX HD 1 ekranlarından izlenebilecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT