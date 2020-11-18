Bandırmaspor'dan 'koronavirüs' açıklaması

TFF 1. Lig de oynayan RH Bandırmaspor'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 4'e yükseldi. Yapılan rutin koronavirüs testleri sonrası test sonucu pozitif çıkan 2 personelle birlikte toplam vaka sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

RH Bandırmaspor'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı arttı.

Hafta içinde deplasmanda Altınordu ile oynadığı erteleme maçı öncesinde 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide korona virüsüne rastlanan bordo-beyazlılarda vakalar arttı.

RH Bandırmaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün yapılan Covid-19 testlerinde 2 futbolcumuzda daha pozitif bulguya rastlanmış olup, pozitif sayımız futbolcularımızda 4, personelimizde 2; toplamda 6 olmuştur. Camiamıza geçmiş olsun"