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Bandırmaspor'dan 'koronavirüs' açıklaması

TFF 1. Lig de oynayan RH Bandırmaspor'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 4'e yükselirken, testi pozitif çıkan 2 personelle birlikte toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi.

Bandırmaspor'dan 'koronavirüs' açıklaması

TFF 1. Lig de oynayan RH Bandırmaspor'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 4'e yükseldi. Yapılan rutin koronavirüs testleri sonrası test sonucu pozitif çıkan 2 personelle birlikte toplam vaka sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

RH Bandırmaspor'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı arttı.

Hafta içinde deplasmanda Altınordu ile oynadığı erteleme maçı öncesinde 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide korona virüsüne rastlanan bordo-beyazlılarda vakalar arttı.

RH Bandırmaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün yapılan Covid-19 testlerinde 2 futbolcumuzda daha pozitif bulguya rastlanmış olup, pozitif sayımız futbolcularımızda 4, personelimizde 2; toplamda 6 olmuştur. Camiamıza geçmiş olsun" 

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