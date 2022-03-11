Bandrol ne demek, TDK'ya göre Bandrol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bandrol ne demek? Bandrol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bandrol kelimesi. Peki bandrol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bandrol nedir, bandrol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BANDROL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bandrol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bandrol kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bandrol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Denetim pulu

- Bayrak direğinin tepesine süs olarak konulan uzun, kumaş şerit



BANDROL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- televizyon bandrolü

