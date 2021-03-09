Bangladeş'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bangladeş'in Bayrağı Nasıldır?

Bangladeş, resmî olarak Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir. Myanmar ile Hindistan sınır komşusudur. Bangladeş'in anlamı "Bengal'in ülkesi" olup resmî dili Bengalcedir. Nüfusun %89'u Müslüman, resmî dini İslam'dır. Geri kalan kısmı Hindu ve Budisttir.

Bangladeş'in Başkenti?

“Dakka” şehri Bangladeş'in başkentidir.

Bangladeş'in Para Birimi Nedir?

“Taka”Bangladeş'in para birimidir.

Bangladeş'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Bangladeş'in telefon alan kodu : + 880

Bangladeş'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Bangladeş

Bangladeş'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Dakka

Bangladeş'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Bangladesh

Bangladeş'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Dhaka

Bangladeş'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Ḍhaka

Bangladeş'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Bangladesh

Bangladeş'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Bengali (Bengali alfabesi)

Bangladeş'in Bayrağı Nasıldır?