Bangladeş'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bangladeş'in Bayrağı Nasıldır?
Bangladeş'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Bangladeş'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Bangladeş hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Bangladeş, resmî olarak Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir. Myanmar ile Hindistan sınır komşusudur. Bangladeş'in anlamı "Bengal'in ülkesi" olup resmî dili Bengalcedir. Nüfusun %89'u Müslüman, resmî dini İslam'dır. Geri kalan kısmı Hindu ve Budisttir.
Bangladeş'in Başkenti?
“Dakka” şehri Bangladeş'in başkentidir.
Bangladeş'in Para Birimi Nedir?
“Taka”Bangladeş'in para birimidir.
Bangladeş'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Bangladeş'in telefon alan kodu : + 880
Bangladeş'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Bangladeş
Bangladeş'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Dakka
Bangladeş'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Bangladesh
Bangladeş'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Dhaka
Bangladeş'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Ḍhaka
Bangladeş'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Bangladesh
Bangladeş'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Bengali (Bengali alfabesi)