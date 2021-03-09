Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı öldüresiye dövdüCape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?Son dakika... Karlov suikastinde mahkeme kararını açıkladı! Ceza yağdıKoronavirüsün çaresi ilaç mı? Molnupiravir herkese umut oldu!SON DAKİKA! Muğla'da TIR'la otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybettiİbadet ne demek? Genel olarak İslamda ibadetin önemi nedir?İstihaze ne demek? İstihaze kanı nedir?Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayrağı Nasıldır?Bhutan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bhutan'ın Bayrağı Nasıldır?Benin'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Benin'in Bayrağı Nasıldır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Bangladeş'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bangladeş'in Bayrağı Nasıldır?

Bangladeş'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bangladeş'in Bayrağı Nasıldır?

Bangladeş'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Bangladeş'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Bangladeş hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Bangladeş'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bangladeş'in Bayrağı Nasıldır?

Bangladeş, resmî olarak Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir. Myanmar ile Hindistan sınır komşusudur. Bangladeş'in anlamı "Bengal'in ülkesi" olup resmî dili Bengalcedir. Nüfusun %89'u Müslüman, resmî dini İslam'dır. Geri kalan kısmı Hindu ve Budisttir.

Bangladeş'in Başkenti?

“Dakka” şehri Bangladeş'in başkentidir.

Bangladeş'in Para Birimi Nedir?

“Taka”Bangladeş'in para birimidir.

Bangladeş'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Bangladeş'in telefon alan kodu : + 880

continents-975931-1920-001.jpg

Bangladeş'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Bangladeş

Bangladeş'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Dakka

Bangladeş'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Bangladesh

Bangladeş'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Dhaka

smartphone-1445489-1920.jpg

Bangladeş'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Ḍhaka

Bangladeş'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Bangladesh

Bangladeş'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Bengali (Bengali alfabesi)

Bangladeş'in Bayrağı Nasıldır?

Bangladeş'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bangladeş'in Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT