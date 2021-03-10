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Bangladeş'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bangladeş'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Bangladeş'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Bangladeş'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bangladeş'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bangladeş'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Bangladeş, resmî olarak Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir. Myanmar ile Hindistan sınır komşusudur. Bangladeş'in anlamı "Bengal'in ülkesi" olup resmî dili Bengalcedir. Nüfusun %89'u Müslüman, resmî dini İslam'dır. Geri kalan kısmı Hindu ve Budisttir.

Bangladeş'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Bangladeş165224144 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 8. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0211 olduğu görülmektedir.

Bangladeş'in Müslüman Nüfus sayısı 145,312,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 89,6 olarak rakamlara yansımıştır.

Bangladeş'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bangladeş'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Bangladeş'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Bangladeş'in yüz ölçümü 140376  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Bangladeş'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 13830  km²    Karasal Alan : 130168 km²

Bangladeş'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bangladeş'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Bangladeş'in Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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