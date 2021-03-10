Bangladeş'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bangladeş'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Bangladeş, resmî olarak Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir. Myanmar ile Hindistan sınır komşusudur. Bangladeş'in anlamı "Bengal'in ülkesi" olup resmî dili Bengalcedir. Nüfusun %89'u Müslüman, resmî dini İslam'dır. Geri kalan kısmı Hindu ve Budisttir.

Bangladeş'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Bangladeş165224144 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 8. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0211 olduğu görülmektedir.

Bangladeş'in Müslüman Nüfus sayısı 145,312,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 89,6 olarak rakamlara yansımıştır.

Bangladeş'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Bangladeş'in yüz ölçümü 140376 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Bangladeş'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 13830 km² Karasal Alan : 130168 km²

Bangladeş'in Haritadaki Yeri / Konumu