Bani ne demek, TDK'ya göre Bani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bani ne demek? Bani TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bani kelimesi. Peki bani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bani nedir, bani kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BANİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bani kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bani kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre bani kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kurucu (kimse)

- Yapan (kimse)



BANİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Her eserin banisi son sözünü şaire bırakmıştı.

