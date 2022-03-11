Banjo ne demek, TDK'ya göre Banjo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Banjo ne demek? Banjo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi banjo kelimesi. Peki banjo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre banjo nedir, banjo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BANJO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Banjo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Banjo kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre banjo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Amerika zencilerinin çaldığı gitar biçiminde, madenî gövdesi olan beş veya daha çok telli bir müzik aleti

