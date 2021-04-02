Bankacılık ve Finans Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2412.09



Meslek Adı : Bankacılık ve Finans Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Birim Grubu : Finans Ve Yatırım Danışmanları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Fon arz eden ve fon talep edenlerin karşılaştığı aracı kurumlarda (banka ve finans şirketleri gibi) görev yapan kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları : Bankacılık ve Finans Uzmanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

a) Müşteri isteği doğrultusunda bankada hesap açmak, hesabı kapatmak,

b) Havale ve EFT işlemlerini yapmak,

c) İthalat ve ihracatla ilgili aracılık işlemlerini yapmak,

d) Kredi isteklerini değerlendirmek,

e) Kambiyo işlemleri yapmak,

f) Kefalet ve teminat mektubu vermek,

g) Müşterilere kredi ve finansal konularda danışmanlık yapmak,

h) Müşterilere seyahat çeki ve kredi kartı düzenlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

i) Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu primi, vergi, elektrik, su, doğalgaz faturalarının ve ev kirası gibi birçok ödeme işlemlerini yapmak,

j) Hangi alanlara yatırım yapılırsa ne ölçüde kar elde edileceğini inceler ve bu doğrultuda müşterilere önerilerde bulunmak için piyasa araştırması yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bankacılık ve Finans Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü mesleği için “7522.41” kod olarak kullanılır iken Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcısı mesleği için “2423.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Bankacılık ve Finans Uzmanı Meslek Kodu “2412.09” olarak belirlenmiştir.