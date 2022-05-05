Bankada skandal! Gizlice kadınların görüntülerini kaydetti!

İstanbul Şişli'de bankada bir bankada çalışanın kadınlar tuvaletinde , çöp kovasının altında poşetin içine yerleştirilmiş kamera buldu. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından kameranın banka çalışanı İsmail E. tarafından yurt dışından getirtildiği öğrenildi. Çalışana, 'Kişisel verilerin kaydedilmesi, Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 2 yıldan 6 ay 10 yıl 6 aya kadar yargılanması için dava açıldı.