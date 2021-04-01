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  3. Bankanın camına 15 ayran 10 yumurta attı

Bankanın camına 15 ayran 10 yumurta attı

Antalya'da çektiği krediyi ödeyemeyen vatandaş, mal varlığına gelen haciz üzerine bankayla anlaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Gergin vatandaş tepkisini bankanın camlarına 15 ayran 10 yumurta atarak dile getirdi.

Bankanın camına 15 ayran 10 yumurta attı

İddiaya göre olay saat 10:30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki bir bankanın bölge müdürlüğü binasında meydana geldi. Bankadan kredi alan 45 yaşındaki Cafer B. isimli bir vatandaş borcunu ödeyemeyince evi ve kamyonuna haciz geldi. Banka ile sorunu çözmeye çalışan fakat sonuç alamayan vatandaş, olayın ardından bunalıma girdi.

Bankanın camına 15 ayran 10 yumurta attı

15 AYRAN 10 YUMURTA ATTI

Sabah saatlerinde olayı çözmek için bankayla tekrar konuşmaya giden Cafer B., tekrar sonuç alamayınca bir marketten 15 ayran ve 10 yumurta aldı. Mal varlığına haciz gelmesi sonucu bunalıma giren vatandaş, tepkisini bankanın camına ayran ve yumurta atarak dile getirdi. Banka çalışanları olayı fark edince hemen 11 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Ayran ve yumurtayı camlara fırlatan Cafer B., olayın ardından yolun karşısında beklemeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, sinirli vatandaşı ekip aracına bindirilerek ifadesini almak üzere merkeze götürdü.

Bankanın camına 15 ayran 10 yumurta attıBankanın camına 15 ayran 10 yumurta attı

(İHA)
 

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