Banu Alkan hakkında şaşırtan suçlama! Afrodit'e 75 bin TL'lik tazminat davası!

Banu Alkan'ın Beyaz Orkide şarkısının nakarat kısmındaki sesin kendisine ait olduğunu iddia eden şarkıcı Nicole Rona, şarkının nakarat kısmında Banu Alkan'ın playback yaptığını ve sesini izin almadan kullandığını öne sürerek Alkan'a 75 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde, Rona'nın yaklaşık 9 yıl önce stüdyoda deneme ses okuması yaptığı, Rona'nın bilgisi ve onayı dışında bu ses okumanın kaydedildiği ve Banu Alkan'ın bu ses okumayı onay almadan Beyaz Orkide adlı şarkısının nakarat kısmında kullandığı ileri sürüldü.

"KENDİ SESİYMİŞ GİBİ LANSE ETTİ"

Dilekçede Banu Alkan'ın 4 yılı aşkın süredir şarkıyı kendi eseri olarak kullandığı ve maddi kazanç elde ettiği anlatılarak Alkan'ın nakarat ve özel okuma kısmı Nicole Rona'ya ait olan sesi izinsiz kullandığı ve kendi sesiymiş gibi lanse ettiği yer aldı.

Nicole Rona'nın bu hususu öğrenince noter aracılığıyla Alkan'a ihtar gönderdiği ve savcılığa şikayette bulunduğu, buna ilişkin soruşturmanın ise halen devam ettiği belirtildi.

Söz konusu soruşturma dosyasına gelen bilirkişi raporuna göre nakarat kısmında müvekkilin sesinin kullanıldığının tespit edildiği iddia edildi.

Banu Alkan'ın, Nicole Rona üzerinden haksız kazanç elde etmeye devam ettiği iddia edilen dilekçede, 25 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi olmak üzere toplam 75 bin TL tazminat talep edildi.