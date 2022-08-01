Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Afrodit lakaplı Banu Alkan, kendisinden 20 yaş küçük olan Kemal Yıldız ile nişanlandı. Peki Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

64 yaşındaki Afrodit lakaplı Banu Alkan, kendisinden 20 yaş küçük olan Kemal Yıldız ile ilişki yaşadığını ilan etti. Alkan, Instagram hesabını sevgilisinin fotoğraflarıyla doldururken, Kemal Yıldız merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?' sorularının yanıtına yer verdik...

BANU ALKAN'IN NİŞANLISI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Onur Akay, Banu Alkan’ın nişanlısının 44 yaşında ve 1.98 boyunda olduğunu açıklayarak, “Banu Alkan şimdilerde çok büyük bir aşk yaşıyor. Kendisinden 20 yaş küçük 44 yaşındaki iş insanı Kemal Yıldız’la İstanbul’da bir mekânda tanıştılar. O akşam Kemal Yıldız, Banu Alkan’ın yanına oturmak istiyor ve Banu Alkan da bunu kabul ediyor ve yanına oturan 1.98 boyundaki genç ve yakışıklı erkeğe baktığında, George Clooney’e benzeterek ilk görüşte aşık oluyor." ifadelerini kullandı.

Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Çiftin düğün tarihini ve düğünle ilgili detayları da açıklayan Akay, “Mutlu çiftimiz Eylül ayının ikinci haftası Fransa Konsolosluğu’nda nikâh yaptıktan sonra, Fransa’da kiralanan tarihi bir binada ve çok özel davetlilerin katılacağı düğünle dünya evine girecek." dedi.

Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

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