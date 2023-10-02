Banu Parlak’ın güzellik merkezine peş peşe silahlı saldırı! Dilan ve Engin Polat'ı sorumlu tuttu!

Bahçeşehir'de şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine gece ve sabah saatlerinde peş peşe iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi. 5 kurşun isabet eden merkezde maddi hasar meydana gelirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Parlak, saldırının Dilan ve Engin Polat'ın yaptırdığını düşünüyor.

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Banu Parlak’ın güzellik merkezine peş peşe silahlı saldırı! Dilan ve Engin Polat'ı sorumlu tuttu!

İstanbul Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan bir güzellik merkezinde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı düzenlenen güzellik merkezinin Banu Parlak'a ait olduğu ifade edilirken iddiaya göre, güzellik merkezi önüne gelen motosikletli 2 şüpheli iş yerine silahla ateş açıp kaçtı.

5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde maddi hasar meydana geldi.

İKİ AYRI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Firma sahibi şarkıcı Banu Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş yerine saat 02.00 ve 05.00 olmak üzere iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

"SANA EKMEK YEDİRMEYECEĞİM"

Firma sahibi Banu Parlak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fenomen ve şarkıcı Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı sorumlu tutarak, "Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlağı vurmam için beni tutular diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor. Bir gece 02.00'de sıkılıyor bir de 05.00'da. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz.

"BURASI MUZ CUMHURİYETİ Mİ?"

İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Burası muz Cumhuriyetimi burası. Sokaklar altın tozu ile kahve içmeye benzemez.

"MAFYACILIK OYNAKLA OLMAZ BU İŞ"

Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte. Allah'ın izniyle Organize Şube işe el atacak göreceğiz. Kendim için şüphe etmiyorum ama çocuğum için 4 tane daha koruma tutum. Hiç birinize acımayacağım. Mafyacılık oynakla olmaz bu iş" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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