Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen,: "Gereken savunmayı yapamadık"

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Banvit'i 95-75 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, savunmadaki etkili oyunlarının sonuca yansıdığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ivanovic, "Banvit gibi genç ve enerjik bir takıma karşı oynamak zordur. Savunmada agresifliğimizi ortaya koyunca hücum da beraberinde geldi. Hücumdan memnun kaldım. Takım halinde topu çok iyi dolaştırdık. Böyle olunca sonuç da geldi. Bugün Banvit'in savunması yeterince sert değildi. Nasıl hücum etmemiz gerektiğini en iyi şekilde uyguladık." ifadelerini kullandı.

-Gürgen: "Gereken savunmayı yapamadık"

Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen, güçlü bir takıma karşı mücadele verdiklerini kaydetti.

Maçta savunma stratejilerini uygulayamadıklarını dile getiren Gürgen, şunları söyledi:

"Gereken savunmayı yapamadık. Bunun da en önemli nedeni, 5 numara pozisyonundaki oyuncularımızın hücumda ve savunmada görevlerini yerine getirememeleri. 1 ve 5 numaralarımız bugün sahada yoklardı. Basit hatalar yaptılar. Basketbol basit ama çok stratejik bir oyun. Konsantrasyon ve kararlılık anlamında mesafe kat etmemiz gerekiyor. Banvit gelişime çok açık bir takım. Umarım o gelişimi gösterirler ve hem savunmada hem hücumda böyle saçma sapan oynamayız."