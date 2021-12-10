Baobap ne demek, TDK'ya göre Baobap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baobap ne demek? Baobap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baobap kelimesi. Peki baobap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baobap nedir, baobap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAOBAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baobap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Baobap kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre baobap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ebegümecigillerden, sıcak ülkelerde yetişen, çok yüksek olmamakla birlikte, gövdesinin çevresi 20 metreyi aşabilen bir ağaç, baobap ağacı (Adansonia digitata)

