Baraj 34. bölüm full izle| Baraj son bölüm Fox TV full izle

Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Baraj 34. bölüm full izleme linki ile haberimizde.

Nehir'e yakınlaşan adamın gerçek amacı nedir? Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem ile Halit'in köyüne gider. Peki hem düğünden hem de cesetten kurtulabilecekler mi?İşte Baraj son bölüm Fox TV full izleme linki...

BARAJ 34. BÖLÜM FULL İZLE| BARAJ SON BÖLÜM FOX TV FULL İZLE

BARAJ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Feyyaz Duman

Biran Damla Yılmaz

Burak Yörük

Sumru Yavrucuk

Iman Casablanca

Sait Genay

Tuna Orhan