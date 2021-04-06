Baraj 34. bölüm full izle| Baraj son bölüm Fox TV full izle
Her hafta Salı günü Fox TV ekranlarında yayımlanan Baraj dizisi bu akşam da saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak. Nehir, Nazım'a mesajları kanıtlayamayınca aşkını kalbine gömer. Fakat Nazım, Nehir'in başka biriyle yakınlaştığını görünce kıskanmaya başlar. İşte Baraj 34. bölüm Fox Tv full izleme linki...
Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Baraj 34. bölüm full izleme linki ile haberimizde.
Nehir'e yakınlaşan adamın gerçek amacı nedir? Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem ile Halit'in köyüne gider. Peki hem düğünden hem de cesetten kurtulabilecekler mi?İşte Baraj son bölüm Fox TV full izleme linki...
BARAJ 34. BÖLÜM FULL İZLE| BARAJ SON BÖLÜM FOX TV FULL İZLE
BARAJ DİZİSİNİN OYUNCULARI
Feyyaz Duman
Biran Damla Yılmaz
Burak Yörük
Sumru Yavrucuk
Iman Casablanca
Sait Genay
Tuna Orhan