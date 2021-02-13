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  3. Barakada akıl almaz intihar! Boynundan iple asılı bulundu

Barakada akıl almaz intihar! Boynundan iple asılı bulundu

İzmit'te yakınlarının bir süredir haber alamadığı 28 yaşındaki Kadir Gündüz isimli bir kişi, polis ekiplerinin yaptığı aramalar sonucu boş bir arazi üzerindeki bir barakada iple asılı halde bulundu.

Barakada akıl almaz intihar! Boynundan iple asılı bulundu

İzmit'in Yeşilova Mahallesinde 28 yaşındaki Kadir Gündüz henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü bir barakada intihar etmiş olarak bulundu. Yaşanan olayla ilgili intihar nedeni bulunamazken ceset ise otopsi için morga kaldırıldı. 

İzmit'in Yeşilova Mahallesinde yaşanan olayda evli ve ticaretle uğraştığı öğrenilen 28 yaşındaki Kadir Gündüz’den bir süredir haber alamayan yakınlarının çevre yaptıkları aramalar sonucu Gündüz, boş bir arazi üzerindeki bir barakada boynundan iple asılı olarak bulundu.

Barakada akıl almaz intihar! Boynundan iple asılı bulundu

İNTİHAR NEDENİ BİLİNMİYOR

Olayın ardından yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerinin ardından Kadir Gündüz'ün hayatını kaybettiği kesinleştirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise çevrede incelemelerini sürdürürken Gündüz'ün cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Evli olan Kadir Gündüz’ün intihar nedeni henüz öğrenilemezken olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Barakada akıl almaz intihar! Boynundan iple asılı bulundu

BİR HAFTADA YAŞANAN 5 İNTİHAR İLDE KORKU YARATTI!

Yaşanan intihar olayının ardından elde edilen verilere göre bir hafta 5 kişinin intiharı Kocaeli'nde büyük yankı uyandırırken hayatını kaybeden diğer 4 kişi ise şöyle belirtildi;

- Kartepe Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak (28) İzmit’te bir üst geçitten  atlayarak yaşamına son verdi.

- Körfez’de inşaattan atlayan Ünal Çetinkaya 25 yaşındaydı.

- 25 yaşındaki Ahmet Tarı Gölcük’te elektrik direğine kendini astı.

- Gebze’de kendini tavana asan Samet Özer 32 yaşındaydı.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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