Baratarya ne demek, TDK'ya göre Baratarya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baratarya ne demek? Baratarya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baratarya kelimesi. Peki baratarya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baratarya nedir, baratarya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BARATARYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baratarya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Baratarya kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre baratarya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaptanın, tayfaların, gemi sahibine, armatöre veya sigorta ortaklığına bilerek verdikleri zarar

