Barbados'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Barbados'un Bayrağı Nasıldır?
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Barbados, Güney Karayipler bölgesinde bağımsız bir ada ülkesidir. Karayip Antil Adaları zincirinin bir parçasıdır ve Amerika ülkeleri'nden biridir. Kabaca 13° Kuzey ve 59° Batı da bulunur. Konumuyla Güney Amerika kıtasına bitişiktir. Venezuela'nın yaklaşık 434 kilometre kuzey doğusundadır.
Barbados'un Başkenti?
“Bridgetown” şehri Barbados'un başkentidir.
Barbados'un Para Birimi Nedir?
“Barbados Doları”Barbados'un para birimidir.
Barbados'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Barbados'un telefon alan kodu : + 1246
Barbados'un Türkçe Ülke Telaffuzu
Barbados
Barbados'un Türkçe Başkent Telaffuzu
Bridgetown
Barbados'un İngilizce Ülke Telaffuzu
Barbados
Barbados'un İngilizce Başkent Telaffuzu
Bridgetown
Barbados'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce