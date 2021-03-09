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Barbados'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Barbados'un Bayrağı Nasıldır?

Barbados'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Barbados'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Barbados hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Barbados'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Barbados'un Bayrağı Nasıldır?

Barbados, Güney Karayipler bölgesinde bağımsız bir ada ülkesidir. Karayip Antil Adaları zincirinin bir parçasıdır ve Amerika ülkeleri'nden biridir. Kabaca 13° Kuzey ve 59° Batı da bulunur. Konumuyla Güney Amerika kıtasına bitişiktir. Venezuela'nın yaklaşık 434 kilometre kuzey doğusundadır.

Barbados'un Başkenti?

“Bridgetown” şehri Barbados'un başkentidir.

Barbados'un Para Birimi Nedir?

“Barbados Doları”Barbados'un para birimidir.

Barbados'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Barbados'un telefon alan kodu : + 1246

Barbados'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Barbados'un Bayrağı Nasıldır?

Barbados'un Türkçe Ülke Telaffuzu

Barbados

Barbados'un Türkçe Başkent Telaffuzu

Bridgetown

Barbados'un İngilizce Ülke Telaffuzu

Barbados

Barbados'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Barbados'un Bayrağı Nasıldır?

Barbados'un İngilizce Başkent Telaffuzu

Bridgetown

Barbados'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Barbados'un Bayrağı Nasıldır?

Barbados'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Barbados'un Bayrağı Nasıldır?

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