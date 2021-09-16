Uzun zamandır yayınlanması heyecanla beklenen yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği dizide Engin Altan Düzyatan Oruç Reis’e, Ulaş Tuna Astepe Hızır Reis’e, Yiğit Özşener Pietro’ya hayat verdiği dizi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ilk bölüm izle linklerine haberimizde yer verdik. İyi seyirler...

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI İLK BÖLÜM İZLE

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI İLK BÖLÜM İZLE