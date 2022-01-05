Perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 16. bölümünün ne zaman yayınlanacağı diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu hafta var mı, yok mu? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün 6 Ocak 2022 Perşembe neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' sorularının yanıtına yer verdik.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI BU HAFTA VAR MI, YOK MU? BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI BUGÜN 6 OCAK 2022 PERŞEMBE NEDEN YOK?

Televizyon ekranlarında yayın hayatını hız kesmeden devam ettiren ve reyting savaşında kıyasıya kapılan dizi projeleri, yeni yıla girilmesiyle beraber kanalların gerçekleştirdikleri reklam anlaşmaları sebebiyle gelecek hafta kısa bir süreliğine ara vermeyi planlıyor.TRT1'in rekortmen yapımı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı da bulunuyor. Buna göre; Doğan Ümit Karaca'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve senaristliğini ise İbrahim Ethem Arslan, Mustafa Burak Doğu ve Tuba Kaya'nın üstlendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın yeni bölümü 6 Ocak 2022 Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkmıyor.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları dizinin 16. yeni bölümü 13 Ocak 2022 Perşembe günü TRT 1 ekranına gelecek.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 15. BÖLÜM

Rodos Şövalyelerine karşı giriştikleri cenkte büyük bir zafer kazanan Oruç, İshak ve Hızır Reis, esir düşen İlyas’ı ve Habeşli şehitlerin intikamını almayı başarmıştı. Venedik konseyi üyesi Leonardo Barbarigo ve Antuan’ı esir alan Barbaros kardeşler, Venedik ile kurduğu ittifak sayesinde Hristiyan birliğini oluşturmayı planlayan Pietro’yu nasıl engelleyecektir?

Meryem düşmanı Pietro’nun, çocukken koparıldığı ağabeyi Umberto olduğunu anlamış ve hasretle sarılmışlardı. Meryem manevi babası Derviş‘in mi, ağabeyinin yanında mı kalacaktır? Hızır ile Meryem’in yolları ayrılacak mıdır?

Şahbaz, Oruç’a bir suikast düzenlemiş, ardından peşine düşen Isabel’i atlatmayı başarmış ve ona kardeşinin kanının bulaştığı bir hançerle gözdağı vermişti. Isabel izini dahi bulamadığı kardeşini kurtarabilecek midir? Oruç suikastta bir dahli olduğunu düşündüğü Şahbaz’ı hana kapatmıştı. Ona nasıl bir ceza verecektir?

Karabay, kendisini Memlük Sultanının gözünde küçük düşüren Oruç’tan intikamını nasıl alacaktır? Hüma, atölyesinde çalıştırmak üzere sözleştiği işçilerin Firuze tarafından alıkonmasına nasıl bir karşılık verecektir?

Piri Reis ve Hızır’ın tetkikleri sonucunda Kalimnos fethi için Midilli’de kurulacak olan tersanenin çalışmaları nasıl devam edecektir? Onları engellemek ve Midilli’yi almak isteyen Pietro’nun yeni hamlesi ne olacaktır? Barbaros Kardeşleri, Kalimnos başta olmak üzere Akdeniz’in tüm adalarının fetih sürecinde neler beklemektedir?