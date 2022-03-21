Barbata ne demek, TDK'ya göre Barbata kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Barbata ne demek? Barbata TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi barbata kelimesi. Peki barbata ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre barbata nedir, barbata kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BARBATA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Barbata kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Barbata kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre barbata kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu

