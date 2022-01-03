Barbekü ne demek, TDK'ya göre Barbekü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Barbekü ne demek? Barbekü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi barbekü kelimesi. Peki barbekü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre barbekü nedir, barbekü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BARBEKÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Barbekü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Barbekü kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre barbekü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Izgara et pişirmekte kullanılan, genellikle balkonlarda duvar içerisine gömülmüş ocak

- Açık alanda mangal kullanılarak et ve deniz ürünlerini pişirme

