Barbie filmi dünyada gişe rekorları kırıyordu! Bir bir yasaklanıyor o ülkede de vizyona girmeyecek!

Bu yıl vizyona giren en yüksek kar getiren ikinci filmi olmayı başaran ve dünya genelinde de gündemden düşmeyen Barbie filmini yasaklayan ülke sayısı artıyor.

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Barbie filmi dünyada gişe rekorları kırıyordu! Bir bir yasaklanıyor o ülkede de vizyona girmeyecek!

Dünya çapında gişe rekorları kıran Barbie filmi, tek tek yasaklanmaya devam ediyor. Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in oynadığı film, 21 Temmuz'da vizyona girmesinden bu yana dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gişe yaptı. Oyuncak Barbie bebek ve arkadaşı Ken'in gerçek dünyada kimliklerini keşfetmesini konu alan film, dünyada daha vizyona girmeden tartışmaların odağında yer aldı. Temmuz ayının başında Vietnam, filmi bir sahnesinde Çin'in Güney Çin Denizi'nde hak iddia ettiği toprakları gösteren "dokuz-kesik çizgili" haritayı kullandığı gerekçesiyle yasakladı.

Film Lübnan'da vizyona girmeyecek

Bu yılın ikinci en yüksek kar getiren filmi olmayı başaran Barbie filmi, Lübnan'da ise vizyona girmeyecek. Lübnan Kültür Bakanı Mohammad Mortada yaptığı yazılı açıklamada, "Barbie" filminin "eşcinselliği teşvik ettiği" ve dini değerlerle çeliştiği gerekçesiyle sinemalarda yayınlanmayacağını duyurdu. Açıklamada, filmin "eşcinselliği ve cinsel dönüşümü teşvik ettiği" ve aile biriminin önemini azaltarak "inanç ve ahlak değerleriyle çeliştiği" ifade edildi.

Film, Lübnan'ın ardından Kuveyt'te de yasaklandı. Kuveyt basınında yer alan haberde, Kuveyt'in "kamu etiğini" korumak için söz konusu kararı aldığı kaydedildi.

Lübnan, 2017 yılında "eşcinsel yürüyüş" gerçekleştirilmesine izin veren ilk Arap ülkesi olmuştu.

Pakistan'da gösterim ertelendi

Vietnam, Lübnan ve Kuveyt'te alınan yasak kararının ardından Pakistan'ın Pencap eyaletinde filmin gösterimi filmde "sakıncalı içerik" bulunduğu gerekçesiyle ertelendi. Geçtiğimiz ay açıklamayı yapan Pakistanlı yetkililer, sakıncalı içeriğin ne olduğuna ilişkin ise bir açıklama yapmadı.

Filipinler'de filme şartlı izin

Filmin vizyona girmesinin uzun süre tartışıldığı ülkelerden biri de Filipinler oldu. Ada ülkesi Filipinler, filmi yasaklamak yerine filmde yer aldığı iddia edilen Çin'in Güney Çin Denizi'nde hak iddia ettiği toprakları gösteren "dokuz-kesik çizgili" haritayı keserek yayınlama kararı aldı.

Barbie filmi dünyada gişe rekorları kırıyordu! Bir bir yasaklanıyor o ülkede de vizyona girmeyecek!

Barbie filmi dünyada gişe rekorları kırıyordu! Bir bir yasaklanıyor o ülkede de vizyona girmeyecek!

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