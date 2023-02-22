Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barbosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barbosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barbosa 12 Ocak 1999 tarihinde Pirassununga şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Mateus Barbosa Soares şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barbosa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magnitude Sports & Entertainment Group yapmaktadır. Barbosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Barbosa'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Barbosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barbosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Barbosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barbosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2018 yılında PSTC

20 Mayıs 2018 yılında Figueirense U20

14 Ağustos 2018 yılında Palmeiras U20

31 Ocak 2019 yılında Figueirense U20

29 Mart 2019 yılında PSTC

15 Temmuz 2019 yılında Figueirense U20

9 Ağustos 2019 yılında PSTC

21 Ağustos 2019 yılında Azuriz FC

15 Aralık 2019 yılında PSTC

7 Eylül 2020 yılında Mafra

21 Ocak 2021 yılında Loures

30 Haziran 2021 yılında Mafra

26 Ağustos 2021 yılında AO Episkopi

4 Temmuz 2022 yılında AE Kifisias

Barbosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barbosa şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.