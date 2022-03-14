Barbun ne demek, TDK'ya göre Barbun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Barbun ne demek? Barbun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi barbun kelimesi. Peki barbun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre barbun nedir, barbun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BARBUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Barbun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Barbun kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre barbun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Barbunya (I)

