Ada Masalı 16. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı yeni bölüm canlı izleBarbunyagiller ne demek, TDK'ya göre Barbunyagiller kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?ÖSYM ek tercihleri ne zaman? YKS 2.ek tercih (3.tercihler) ne zaman başlıyor, kılavuz açıklandı mı 2021? YKS'den 140 puan tercihleri ne zaman başlayacak?Konya'da 5 erkeğe cinsel saldırıda bulunan Süleyman Işık tahliye edildi! Sosyal medyada vatandaşlar ayağa kalktıOtobüslerde yeni dönem! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 12 saat şartının kaldırıldığını açıkladıGelinim Mutfakta 5 Ekim 2021 Salı puan durumu | 5 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Gülhane Parkı nerede, nasıl gidilir? Gülhane Parkı giriş ücreti, ziyaret saatleri 2021Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: İlçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruzİçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı duyurdu! Afet Acil Hattı aplikasyonu geliştirilecek!6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu etkinlikleri 2021 | İstanbul 6 ekim etkinlikleri 2021
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Barbunyagiller ne demek, TDK'ya göre Barbunyagiller kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Barbunyagiller ne demek, TDK'ya göre Barbunyagiller kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Barbunyagiller kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Barbunyagiller ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Barbunyagiller nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Barbunyagiller kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Barbunyagiller ne demek, TDK'ya göre Barbunyagiller kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Barbunyagiller ne demek? Barbunyagiller TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi barbunyagiller kelimesi. Peki barbunyagiller ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre barbunyagiller nedir, barbunyagiller kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Barbunyagiller kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Barbunyagiller kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

BARBUNYAGİLLER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Barbunyagiller kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre barbunyagiller kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dikenli yüzgeçliler alt takımına giren, vücutları iri pullarla kaplı, barbunya ve tekir türleri iyi bilinen bir familya

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT