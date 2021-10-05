Barbunyagiller ne demek, TDK'ya göre Barbunyagiller kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Barbunyagiller ne demek? Barbunyagiller TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi barbunyagiller kelimesi. Peki barbunyagiller ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre barbunyagiller nedir, barbunyagiller kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Barbunyagiller kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Barbunyagiller kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BARBUNYAGİLLER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Barbunyagiller kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre barbunyagiller kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dikenli yüzgeçliler alt takımına giren, vücutları iri pullarla kaplı, barbunya ve tekir türleri iyi bilinen bir familya

