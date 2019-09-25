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Barça maçı kazandı! Ama Messi'yi kaybetti...

Barcelona, Camp Nou'da konuk ettiği Villarreal'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ancak Messi sakatlığı ile damga vurdu.

Barça maçı kazandı! Ama Messi'yi kaybetti...

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, sahasında Villarreal'i 2-1 yendi.

Ligin 6. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Villarreal'i ağırladı.

Maça hızlı başlayan Barcelona, 6. dakikada Antoine Griezmann ve 15. dakikada  Arthur'un golleriyle 2-0'lık üstünlük yakaladı. Bu gollere Villarreal, 44. dakikada Santi Cazorla ile cevap verdi ve ilk yarı 2-1 ev sahibinin üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Barcelona, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 10'a çıkardı. Villarreal ise 8 puanda kaldı.

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MESSİ SAKATLANDI

Bu sezon ilk defa bir maça ilk 11'de başlayan Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle ikinci yarının başında kenara gelmek zorunda kaldı.

Barça maçı kazandı! Ama Messi'yi kaybetti...

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