Barça maçı kazandı! Ama Messi'yi kaybetti...
Barcelona, Camp Nou'da konuk ettiği Villarreal'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ancak Messi sakatlığı ile damga vurdu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, sahasında Villarreal'i 2-1 yendi.
Ligin 6. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Villarreal'i ağırladı.
Maça hızlı başlayan Barcelona, 6. dakikada Antoine Griezmann ve 15. dakikada Arthur'un golleriyle 2-0'lık üstünlük yakaladı. Bu gollere Villarreal, 44. dakikada Santi Cazorla ile cevap verdi ve ilk yarı 2-1 ev sahibinin üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Barcelona, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 10'a çıkardı. Villarreal ise 8 puanda kaldı.
Barcelona Villarreal maçı özet izle | Barcelona Villarreal maç özeti
MESSİ SAKATLANDI
Bu sezon ilk defa bir maça ilk 11'de başlayan Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle ikinci yarının başında kenara gelmek zorunda kaldı.
HABERE YORUM KAT