UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda bulunan Barcelona, sezonun ilk Devler Ligi maçında Ferencvaros'u 5-1 geçti. Zayıf rakibine karşı zorlanmayan Katalanlar, rahat oyununu 3 puanla taçlandırdı.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 27'de penaltıdan Lionel Messi, 42'de Ansu Fati, 52'de Philippe Coutinho, 82'de Pedri ve 89'da Ousmane Dembele kaydetti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Rebrov'un çalıştırdığı Ferencvaroş'un tek sayısı ise 70'de Ihor Kharatin'den (pen.) geldi.

Barça'da Gerard Pique 68'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MESSI'DEN REKOR

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, Devler Ligi'nde bir rekora daha imza attı. Arjantinli futbolcu, Ferencvaroş ağlarını sarsarak, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon da gol atan ilk futbolcu oldu.