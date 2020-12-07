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Barcelona Juventus maç özeti ve golleri izle 3-0!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu son maçında Juventus, İspanya'da Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Messi ve Ronaldo'nun karşılaşmasında Ronaldo, 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren isimlerden birisi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devlerin gecesinde kazanan Juventus oldu. İtalyan ekibi, Ronaldo (2) ve McKennie'nin golleriyle dünya devi Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. 

Barcelona bu sonucun ardından gruptaki ilk mağlubiyeti alırken Juventus 5. galibiyeti aldı ve rakibiyle puanını eşitledi. 

İLK 11'LER

BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; de Jong, Pjanic; Messi, Pedri, Trincao; Griezmann

TEKNİK DİREKTÖR: Ronald Koeman

JUVENTUS: Buffon, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey, Morata, Cristiano Ronaldo

TEKNİK DİREKTÖR: Andrea Pirlo

Onur Çelik
Spor Editörü


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