Barcelona Juventus maç özeti ve golleri izle 3-0!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu son maçında Juventus, İspanya'da Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Messi ve Ronaldo'nun karşılaşmasında Ronaldo, 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren isimlerden birisi oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devlerin gecesinde kazanan Juventus oldu. İtalyan ekibi, Ronaldo (2) ve McKennie'nin golleriyle dünya devi Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.
Barcelona bu sonucun ardından gruptaki ilk mağlubiyeti alırken Juventus 5. galibiyeti aldı ve rakibiyle puanını eşitledi.
İLK 11'LER
BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; de Jong, Pjanic; Messi, Pedri, Trincao; Griezmann
TEKNİK DİREKTÖR: Ronald Koeman
JUVENTUS: Buffon, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey, Morata, Cristiano Ronaldo
TEKNİK DİREKTÖR: Andrea Pirlo