Barcelona Juventus maç özeti ve golleri izle 3-0!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devlerin gecesinde kazanan Juventus oldu. İtalyan ekibi, Ronaldo (2) ve McKennie'nin golleriyle dünya devi Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.

Barcelona bu sonucun ardından gruptaki ilk mağlubiyeti alırken Juventus 5. galibiyeti aldı ve rakibiyle puanını eşitledi.

İLK 11'LER

BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; de Jong, Pjanic; Messi, Pedri, Trincao; Griezmann

TEKNİK DİREKTÖR: Ronald Koeman

JUVENTUS: Buffon, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey, Morata, Cristiano Ronaldo

TEKNİK DİREKTÖR: Andrea Pirlo