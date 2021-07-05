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  3. Barcelona Messi için şartları zorluyor | Umtiti ve Pjanic bedelsiz gidebilir

Barcelona Messi için şartları zorluyor | Umtiti ve Pjanic bedelsiz gidebilir

Takımıyla sözleşmesi sona eren Lionel Messi'nin hangi takımla sözleşme imzalayacağı herkes tarafından merak ediliyor. Barcelona oyuncuya yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor. Katalan ekibi Messi'ye bütçe ayırmak için Pjanic ve Umtiti'yi bedelsiz olarak göndermeye bile razı.

Barcelona Messi için şartları zorluyor | Umtiti ve Pjanic bedelsiz gidebilir

İspanyol devi Barcelona'da Messi belirsizliği sürmeye devam ediyor. Yıldız oyuncuyu kadroda tutmak isteyen bordo mavili ekip oyuncuya yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor. Maaş bütçesini de aşmak istemeyen Katalan ekibinde Umtiti ve Pjanic gözden çıkarıldı. Messi ile anlaşma sağlamak adına bu oyuncular bedelsiz olarak gönderilebilir.

LA LİGA BAŞKANI ESNEKLİK TANIMAYACAK

Yıldız oyuncuyu elinde tutmak için her türlü şartı zorlayan Barcelona geçtiğimiz günlerde La Liga başkanı Javier Tebas ile görüşerek finansal kriterlerde esneklik talep etmişti. Ancak Tebas'tan Barcolona'ya olumsuz yanıt geldi. Bu konuda Barcelona'ya herhangi bir esneklik tanınmayacağını bildiren La Liga başkanı Katalan ekibini çaresiz bıraktı. 

Barcelona Messi için şartları zorluyor | Umtiti ve Pjanic bedelsiz gidebilir

AYRILIKLAR SÜRÜYOR

Maaş bütçesini boşaltmaya çalışan Barça'da Francisco Trincao Wolverhampton'a kiralanırken Mettheus Fernandes'in de sözleşmesini feshedildi.. Junior ile de kısa süre içinde yolları ayırmayı hedefleyen yönetim Samuel Umtiti'yi de gönderecek gibi görünüyor ama bunlar yeterli olmayacak. Barcelona'nın Lionel Messi için daha büyük maaş boşluğuna ihtiyacı var.

Barcelona Messi için şartları zorluyor | Umtiti ve Pjanic bedelsiz gidebilir

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