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Barcelona PSG 6-1 maç özeti izle

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda son 16 turunda eşleşen Barcelona ve PSG'nin ardından 2017 yılında oynanan 6-1'lik tarihi maç tekrar gündeme geldi. İşte, 6-1 sonuçlanan Barcelona-PSG maçının özeti...

Şampiyonlar Ligi'nin 2020-2021 sezonu son 16 turunda Barcelona ve PSG bir kez daha eşleşti. Bu eşleşmenin ardından 2017 yılında oynanan tarihi eşleşme tekrar akıllara geldi. O dönem, PSG'ye deplasmanda 4-0 kaybeden Katalan ekibi, kendi evinde 6-1 kazanarak tur atlayan çeyrek finale kalan taraf olmuştu. 

MAÇ ÖZETİ

Barcelona maça golle başladı. Luis Suarez 3. dakikada skoru 1-0 yaptı. Dakika 40'da ise Layvin Kurzawa'ın kendi kalesine attığı golle skor 2-0'a geldi. Barcelona soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Turu kafasına koyan Barça ikinci yarıya da golle başladı. Messi dakika 50'de penaltıdan bulduğu golle skoru 3-0'a getirdi. Dakika 62'de ise şok gol geldi. Edinson Cavani attığı golle Barcelona'nın umutlarını azaltsa da Katalan ekibi pes etmedi. Gollerine devam eden Barcelona, Neymar ve Sergi Roberto ile maçı 6-1 tamamladı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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