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  3. Barcelona'da maaş fedakarlığına Sergio Busquets ve Jordi Alba da katıldı!

Barcelona'da maaş fedakarlığına Sergio Busquets ve Jordi Alba da katıldı!

Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona'da bu yüzden yıldız oyuncu Lionel Messi ile yollar ayrılmak zorunda kalmıştı. Futbolcularından maaş konusunda indirim bekleyen Katalan ekibinde Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşından fedakarlık yaptı.

Barcelona'da maaş fedakarlığına Sergio Busquets ve Jordi Alba da katıldı!

Yeni sezonda maddi konuda fazlasıyla problem yaşayan Barcelona'da yıldız oyuncu Messi ile yollar ayrılsa da sıkıntı devam ediyor. Hala maaş yükü fazla olan Katalan ekibi, yeni transfer Sergio Agüero'ya henüz lisans çıkaramamıştı. Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın maaşlarında indirime gitmeyi kabul etmesinin ardından ise Arjantinli yıldızın lisansı çıkarıldı.

Barcelona'da maaş fedakarlığına Sergio Busquets ve Jordi Alba da katıldı!

FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR ETTİ

1 Temmuz 2021 tarihinde Manchester City'den bedelsiz bir şekilde transfer edilen Sergio Agüero, Barcelona'nın finansal fair play şartlarını yerine getirememesinden dolayı La Liga'ya kayıt ettirilememişti. Busquets ve Jordi Alba'nın maaşlarında indirim yapmasının ardından ise kayıt işlemi tamamlandı. Barcelona kulübü, maaşında indirim yapmayı kabul eden oyuncularına teşekkür etti.

Barcelona'da maaş fedakarlığına Sergio Busquets ve Jordi Alba da katıldı!

EN AZ İKİ AY YOK

Arjantinli yıldızın La Liga'ya kayıt işleri tamamlanmış olsa da sakatlığı nedeniyle en erken Kasım ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Barcelona, bu tarihe kadar Agüero'dan katkı alamayacak. Öte yandan maaşlarında indirime giden futbolcuların ne kadarlık bir fedakarlık yaptığı açıklanmazken, İspanyol basınında çıkan haberlerde yaklaşık yüzde 25'lik bir indirim uygulandığı ifade ediliyor.

Barcelona'da maaş fedakarlığına Sergio Busquets ve Jordi Alba da katıldı!

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