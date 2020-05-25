Barcelona'ya büyük tepki: "Paramızı geri istiyoruz!"

Paralarını almak istediklerini ileri süren Avustralyalı aileler, Barcelona'nın kapısına dayandı.

İspanyol devi Barcelona, Avustralya’da yüzlerce ailenin tepkisi ile karşılaştı. Genç yetenekler keşfetmek için ülkede kurduğu akademiyi kapatma kararı alan Barcelona’ya tepki gösteren aileler, ödedikleri paranın geri verilmesini istedi. Katalan ekibinin, ailelerden şimdiye kadar 200 bin Euro’ya yakın para topladığı iddia edildi.

Barcelona’nın kendilerine haber vermeden bir anda akademiyi kapattığından şikayetçi olan aileler, artık gerçekleşmeyecek olan Barca Academy World Cup için ödedikleri seyahat paralarını talep etti. Katalan radyo kanalı Cadena SER Catalunya’ya konuşan Dax Anderson isimli kızgın baba, Barcelona tarafından kandırıldıklarını söyledi.

Şimdiye kadar Barcelona’ya oğlunun seyahat masrafları için 8 bin Euro ödediğinin altını çizen Anderson “Kimse bizimle temas kurma zahmetinde bulunmadı. Bu takım mı saygının, takım ruhunun, adil oyun oyununun her şeyden önemli olduğunu savunuyor? Milyar dolarlık bir kulüpten bahsediyoruz. Bu onların imajları için korkunç bir utanç! Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum” şeklinde tepkisini dile getirdi.

BARCELONA AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili açıklamada bulunan kulübün dünya çapındaki akademilerinden sorumlu ismi Carles Martín, kendilerinin de durumun mağdurlarından olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu ülkede anlaşma yaptığımız şirketin tasarrufu… Ancak ailelerin zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız. Tüm aileler paralarını geri alacaklar. Ailelerin, eğer paralarını geri alabileceklerini düşünüyorlarsa mahkeme yoluna başvurmalarını öneririz.”